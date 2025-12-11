الخيبري يجري عملية «الترقوة»

أجرى عمار الخيبري، الجناح الأيمن في فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، صباح الخميس، عملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الترقوة،على يد البروفيسور السعودي فوزي الجاسر، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

ومن المنتظر أن يخضع الخيبري «21 عامًا»، لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 8 إلى 12 أسبوعًا، على أن يعود بعدها تدريجيًا إلى التمارين الجماعية.

ولعب الخيبري مع الفيحاء الموسم الجاري 6 مباريات، منها 5 في دوري روشن السعودي، وواحدة ضد الزلفي في كأس الملك، سجل هدفًا واحدًا، ولم يصنع.

وكان الفيحاء، وقع مع الخيبري في الصيف الماضي، قادمًا من نادي الزلفي في صفقة انتقال حر، إذ سبق له أن تدرج في الفئات السنية بنادي الشباب، ومثّل المنتخب السعودي في فئتي الناشئين والشباب.