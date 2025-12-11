«الأوروبية» تكبد «الشياطين» خسائر فادحة

سجل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خسارة صافية خلال الربع الأول، الخميس، متأثرًا بانخفاض عائدات البث ومبيعات التذاكر، في ظل غياب النادي عن المشاركة في البطولات الأوروبية لكرة القدم الموسم الجاري.

وسجل النادي‭ ‬خسارة صافية قدرها 8.83 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 1.4 مليون جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الإيرادات الإجمالية للربع بنسبة 2 في المئة، فيما انخفضت رواتب اللاعبين والموظفين بنسبة 8.2 في المئة نتيجة عمليات خفض الوظائف.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي في بيان: «القرارات الصعبة التي اتخذناها خلال العام الماضي أسفرت عن خفض مستدام في التكاليف، وتشكيل منظومة أكثر فاعلية، مجهزة لدفع النادي نحو تحسين الأداء الرياضي والتجاري على المدى الطويل».