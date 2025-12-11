الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم

تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية «eFootball Console»، الخميس، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن واصل نتائجه المميزة في اليومين الأول والثاني من المنافسات.

وفي اليوم الثاني 11 ديسمبر 2025، حقق الأخضر ثلاث نقاط مهمة بفوزه على تشيلي 1ـ0، قبل أن يتعادل مع تركيا 1ـ1 و البرازيل 1ـ1، ويكسب تايلاند 2ـ0، ثم يتغلب على إيطاليا 1ـ0، ليضمن العبور رسميًا إلى دور الثمانية.

وجاء التأهل امتدادًا لنتائج اليوم الأول، الذي شهد تعادله مع تايلاند 1ـ1، و تركيا 2ـ2، وفوزه على البرازيل 3ـ2، وتشيلي 2ـ1، قبل أن يخسر لقاءه الأخير أمام إيطاليا 0ـ2.

ويمثل الأخضر في المونديال، عبد العزيز البحيري، وأمجد القرني، تحت قيادة أحمد العمري مدرب المنتخب السعودي.

وبهذا الرصيد من النتائج الإيجابية، يثبت الأخضر الإلكتروني حضوره القوي في البطولة العالمية، متطلعًا لمواصلة مشواره نحو الأدوار النهائية.