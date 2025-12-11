قائمة المغرب في أمم إفريقيا تشمل بونو والياميق.. وعودة حكيمي

دخل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، وجواد الياميق، مدافع النجمة، القائمة النهائية التي ستمثّل منتخب بلادهما على أرضه في نهائيات كأس أمم إفريقيا بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل.

وبث الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة «إكس» أسماء القائمة، مساء الخميس، بعدما اعتمدها المدرب المحلي وليد الركراكي.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى ياسين بونو، ومنير المحمدي، الذي مثّل الوحدة سابقًا ويلعب حاليًا لنهضة بركان في بلاده، إلى جانب المهدي الحرار، المنتمي للرجاء، عملاق كرة القدم المغربية.

وفي الدفاع تشمل الخيارات أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، الغائب عن الملاعب منذ إصابته أمام بايرن ميونيخ الألماني 5 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وإلى جانبه، اختار الركراكي في الخط الخلفي الياميق، ونايف أكرد «أولمبيك مارسيليا الفرنسي» وغانم سايس «السد القطري»، ونصير مزراوي «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، ومحمد الشيبي «بيراميدز المصري»، وأنس صلاح الدين «أيندهوفن الهولندي» وعبد الحميد آيت بودلال «ستاد رين الفرنسي» وآدم ماسينا «تورينو الإيطالي».

وفي الوسط عز الدين أوناحي «جيرونا الإسباني»، وسفيان أمرابط «ريال بيتيس الإسباني»، وبلال الخنوس «ليستر سيتي الإنجليزي»، وإسماعيل الصيباري «أيندهوفن»، وإلياس بن صغير «باير ليفركوزن الألماني»، ونائل العيناوي «روما الإيطالي»، وأسامة ترغلين «فينورد الهولندي».

وتتضمَّن خيارات المدرب في خط الهجوم يوسف النصيري «فنربخشة التركي»، وسفيان رحيمي «العين الإماراتي»، وأيوب الكعبي «أولمبياكوس اليوناني»، وعبد الصمد الزلزولي «ريال بيتيس»، وإبراهيم دياز «ريال مدريد الإسباني»، وإلياس أخوماش «فياريال الإسباني»، وشمس الدين الطالبي «سندرلاند الإنجليزي».

ووضع الركراكي لاعبين اثنين في خانة الاحتياط تحسبًا للإصابات، أحدهما يوسف بالعمري «الرجاء»، والآخر حمزة إكمان «ليل الفرنسي».

ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب مالي وزامبيا وجزر القمر.