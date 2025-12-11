تشكيل الأخضر يستعيد السبعة

عاد سبعة لاعبين، في مقدمتهم القائد سالم الدوسري، إلى التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يواجه نظيره الفلسطيني، مساء الخميس، ضمن ربع نهائي كأس العرب الجارية في قطر.

ويدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة، على ملعب «لوسيل»، بالعقيدي في حراسة المرمى، والمدافعين تمبكتي ووليد الأحمد، والظهيرين علي مجرشي ونواف بوشل، ويعتمد على ثلاثي الوسط ناصر الدوسري وعبد الله الخيبري وكنو، وثلاثي الهجوم الدوسري والبريكان وصالح أبو الشامات.

وبعد حسم التأهل، إثر جمع ست نقاط من الجولتين الأولى والثانية، خاض المنتخب مباراة المغرب، ضمن ثالث جولات المجموعة الثانية من البطولة، بتشكيلٍ أغلبه من الأسماء الاحتياطية، أبعد عنه اللاعبين السبعة سالم الدوسري، وتمبكتي، وناصر الدوسري، وكنو، والخيبري، والبريكان، والعقيدي. وفي الشوط الثاني، دفع بالبريكان وناصر.

وتغلب الأخضر 2ـ1 على عُمان و3ـ1 على جزر القمر، قبل الخسارة 0ـ1 من المغرب والحلول وصيفًا للمجموعة.

وأمام فلسطين، يجلس 10 لاعبين على دكة الاحتياط، بينهم مراد الهوساوي، لاعب الوسط، والمهاجم صالح الشهري، والظهير محمد أبو الشامات، والمدافع عبد الإله العمري.