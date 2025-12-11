بهدف أزارو.. المغرب يجتاز سوريا ويسجل ثالث حضور في نصف نهائي العرب

تُسجِّل كرة القدم المغربية حضورًا في نصف نهائي كأس العرب للمرة الثالثة تاريخيًا، والأولى منذ 2012، بفضل فوز المنتخب «الثاني» على سوريا بهدف دون مقابل، مساء الخميس، لحساب دور الثمانية من نسخة «فيفا قطر 2025» في مباراة استضافها ملعب خليفة الدولي.

وسجّل الهدف الوحيد المهاجم وليد أزارو في الدقيقة 79 بعد متابعته لتسديدة مرتدّة من حارس المرمى.

وشهدت أولى دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع طرد محمد مفيد، ظهير أيمن المغرب، ببطاقة حمراء مباشرة أشهرها له الحكم بعد العودة إلى شاشة تقنية «VAR»، نتيجة تدخل على كاحل أنس دهان، ظهير أيمن المنتخب السوري.

وطُرِد مفيد بعد دخوله الملعب بأربع دقائق فقط بدلًا من الجناح كريم البركاوي.

وسبق للمنتخب المغربي، الذي يخوض البطولة للمرة الخامسة تاريخيًا، بلوغ نصف النهائي لنسختي 2002، و2012، وعجز عن العبور في أولاهما، بينما اجتازه في الثانية وحقق اللقب لاحقًا.

وينتظر المغاربة الفائز من مباراة الجزائر والإمارات الجمعة في ربع النهائي، لملاقاته ضمن دور الأربعة، الإثنين المقبل.

ويخوض «أسود الأطلس» البطولة بالمنتخب الثاني، فيما تستعد القائمة الأساسية لدخول معترك كأس أمم إفريقيا في المغرب 21 ديسمبر الجاري.