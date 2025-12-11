ضمك يمدد غياب الرشيدي ويتوقف يومين

مدّد الجهاز الطبي لفريق ضمك الأول لكرة القدم برنامج علاج وتأهيل المدافع نور الرشيدي لفترة إضافية، حسب مصادر خاصة رجحت لـ «الرياضية» عودته بعد عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ولا يزال الرشيدي بحاجة إلى مزيد من العلاج والتأهيل بعد إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها قبل مواجهة التعاون، 19 أكتوبر الماضي، في خامس جولات الدوري.

على صعيد متصل، اختتم الفريق معسكره التدريبي في قطر، الذي تخللته مباراة تجريبية واحدة، خسرها أمام التعاون بنتيجة 1ـ3.

ومن المقرر عودة الفريق الجنوبي صباح الجمعة إلى خميس مشيط، وسيحصل اللاعبون، وفق المصادر، على راحة لمدة 48 ساعة، قبل استئناف التحضيرات الأحد المقبل.

وتُلعب مباريات عاشر جولات «روشن» على مدى 3 أيام، من 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري، حسب الجدولة الحالية لمنافسات البطولة.

وتوقفت المنافسات المحلية في السعودية أواخر الشهر الماضي بسبب خوض المنتخب الأول بطولة كأس العرب، الجارية حاليًا في قطر.

ووصل «الأخضر» إلى ربع نهائي البطولة التي تختتم 18 ديسمبر الجاري.