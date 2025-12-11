قبل برايتون.. أزمة صلاح تسيطر على «أنفيلد»

يواجه فريق ليفربول الأول لكرة القدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اختبارًا صعبًا آخر عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، السبت المقبل، في ظل الأزمة الناجمة عن التصريحات التي أدلى بها المصري محمد صلاح، جناح الفريق، ووضعته تحت المجهر.

وانتقد صلاح ليفربول ومدربه أرني سلوت، الذي كان يعاني بالفعل من أزمة ثقة واضحة، بعدما لازم مقاعد البدلاء في التعادل 3ـ3 مع ليدز يونايتد مطلع الأسبوع الجاري، وقال للصحافيين إنه شعر بأنه كبش فداء بعد بداية متواضعة للموسم.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، في نتائج مغايرة تمامًا لمشواره نحو الفوز باللقب الموسم الماضي.

وصلاح ثالث الهدّافين التاريخيين في ليفربول برصيد 250 هدفًا في 420 مباراة، وقد عانى من موسم مضطرب بعد أداء استثنائي في الموسم الماضي.

وشاهد من مقاعد البدلاء فوز فريقه الشهر الماضي 2ـ0 على وست هام يونايتد، ودخل بديلًا في التعادل 1ـ1 أمام ضيفه سندرلاند، لكنه لم يشارك في التعادل مع ليدز يونايتد، وتقرر استبعاده من تشكيلة الفريق في الفوز 1ـ0 على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

عندما سئل سلوت قبل مباراة إنتر عمّا إذا كان صلاح قد لعب مباراته الأخيرة مع ليفربول، رد «ليس لدي أدنى فكرة».

وقال فيرجيل فان دايك قائد ليفربول لمنصة «أمازون برايم» بعد مباراة سان سيرو : «إنه وضع صعب، ولكنه وضع صعب نمر به جميعًا».

ولم يتضح بعد ما إذا كان صلاح سيعود إلى أنفيلد بعد بطولة الأمم الإفريقية.