3 أجزاء و12 أغنية.. روتانا تطلق ألبوم زينة

أطلقت مجموعة روتانا للموسيقى الجزء الأول من الألبوم الأول للفنانة السعودية زينة عماد، في مشروع إنتاجي يمتد على ثلاث مراحل، يضم في مجموعِه 12 أغنية بإشراف الملحن سهم.

وجاء الإصدار الأول بعنوان «مجرد هم»، فيما تستكمل بقية الأجزاء خلال عام 2026 وفق خطة زمنية تهدف إلى إبراز التجربة الغنائية لزينة، التي أثبتت حضورها بوصفها أحد الأصوات السعودية الصاعدة القادرة على أداء ألوان ولهجات متعددة.

وتضم المرحلة الأولى أربع أغانٍ هي: «منت قد الحب» من كلمات فيصل اليامي وألحان سلطنة وتوزيع مروان، و«مجرد هم» من كلمات ضي وألحان سهم وتوزيع جلال حمداوي وقد جرى تصويرها كليب، و«سبب تافه» من كلمات ضي وألحان سهم وتوزيع عمر الصباغ، و«ست بألف راجل» من كلمات محمد الشناوي وألحان حسام البيجيرمي وتوزيع عمر الصباغ.

وجرى تركيب صوت زينة عماد في استوديوهات روتانا – عبد المجيد عبد الله بمدينة جدة، تحت إشراف موسيقي من المايسترو حسام البيجيرمي.