بثنائية فلسطين.. الأخضر يعود إلى نصف النهائي العربي

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حضوره المعتاد في نصف نهائي كأس العرب، بعدما هزم نظيره الفلسطيني 2ـ1، الخميس على ملعب «لوسيل» في قطر، ضمن دور الثمانية.

ووصل «الأخضر» إلى دور الأربعة للمرة السادسة في سبع مشاركات، وافتتح المهاجم فراس البريكان هدفيه من ركلة جزاء في الدقيقة 58 حصل عليها الجناح سالم الدوسري. وتعادل المهاجم عدي الدباغ للفلسطينيين في الدقيقة 64. وبعد تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين، أحرز محمد كنو، لاعب الوسط، هدف الانتصار في الدقيقة 115 مستغلًا كرة عرضية من الدوسري، حامل شارة القيادة.

واحتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاءٍ لكتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لكنه ألغى قراره بعد مراجعة اللعبة على شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ويلازم الوصول إلى نصف النهائي المنتخب في مشاركاته ضمن كأس العرب، في قاعدةٍ استثنت المشاركةَ في النسخة الماضية، 2021 في قطر، عندما غادر «الصقور الخُضر» المنافسات من مرحلة المجموعات.

وتأهل المنتخب إلى نصف نهائي نسخ 1985، و1992، و1998, و2002، و2012 من مرحلة المجموعات، وتُوِّج باللقب في 1998 و2002.

ودشّنت كتيبة رينارد مشاركتها الجارية بالفوز على عمان 2ـ1، ثم 3ـ1 على جزر القمر، قبل الخسارة 0ـ1 من المغرب واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد حسم التأهل إلى ربع النهائي.