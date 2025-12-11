«يوروبا ليج».. ميدتيلاند وبيتيس وبراجا يلامسون التأهل

اقتربت أندية ميدتيلاند الدنماركي وريال بيتيس الإسباني وفيرينتسفاروش المجري وبراغا البرتغالي الخميس، من التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم بفوزها على جنك البلجيكي ودينامو زغرب ونيس الفرنسي تواليا ضمن الجولة السادسة.

في المباراة الأولى، يدين ميدتيلاند بفوزه الخامس الذي جاء على حساب ضيفه جنك، لمهاجمه الكوري الجنوبي جو سونغ تشو إذ سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

وتصدر ميدتيلاند المجموعة الموحدة برصيد 15 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن بيتيس الثاني وفيرينتسفاروش الثالث، بينما ارتقى براجا للمركز الرابع مع 13 نقطة بانتظار بقية المباريات.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى ملحق فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية.

واستهل ميدتيلاند المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بأربعة انتصارات تواليا قبل أن يسقط أمام روما الإيطالي 1-2 في الجولة الماضية.

في المقابل، لم يجد بيتيس أي صعوبة في الفوز على مضيفه دينامو زغرب فحسم اللقاء في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها كل من الإسباني سيرجي دومينجيس خطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 31، رودريجو ريكيلمي 34 والبرازيلي أنتوني 38، مقابل هدف متأخر من الكرواتي نيكو جاليشيتش 89.

وحقق النادي الأندلسي فوزه الثالث تواليا في المسابقة بعدما تغلب على ليون 2-0 وأوتريخت الهولندي 2-1، لينفض عنه غبار خسارته القاسية أمام برشلونة 3-5 في الدوري قبل 5 ايام.

وقلب فيرينتسفاروش تأخره بهدف أمام ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي إلى فوز 2-1، ملحقا بالأخير هزيمته الخامسة في ست مباريات.

تقدم الفريق المضيف عبر المقدوني بويان ميوفسكي، ورد أصحاب الارض بهدفي بنسي أوتفوس عند الدقيقة 45+5 وبارناباس فارغا 73.

وعاد براجا إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع رينجرز 1-1 في الجولة الماضية، بفوز صعب خارج الديار على نيس بهدف بو فيكتور 28.

وهي الخسارة الـ 18 تواليا لنيس في المسابقة الاوروبية في سلسلة تمتد منذ عامين و9 أشهر، ليضيفها إلى سبع هزائم متتالية في الدوري الفرنسي.

وفاز يونغ بويز السويسري على الفريق الفرنسي الآخر ليل المنقوص عدديا بهدف داريان ماليس 61.

وخاض ليل معظم فترات للقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه أيوب بوادي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 32 بعدما اعاق مواطنه آلن فيرجينيوس داخل المنطقة المحرمة ليتسبب بركلة جزاء نفذها العاجي كريس بديا وصدها الحارس التركي بيركي أوزير.

وطرد ايضا من صفوف يونغ بويز الفرنسي تانجي زوكرو بالبطاقة الصفراء الثانية (90+3).

وفي أبرز المباريات، فاز نوتنجهام فوريست الانجليزي على أوتريخت الهولندي 2-1، والنجم الأحمر بلغراد الصربي على مضيفه شتورم غراتس النمسوي 1-0، وشتوتجارت الالماني على مكابي تل أبيب الاسرائيلي 4-1.