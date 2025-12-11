الثالثة عربيًا.. الأخضر يكسب بعد التمديد

انتصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جميع مبارياته التي وصلت إلى وقتٍ إضافي ضمن كأس العرب، وأحدثُها مساء الخميس أمام نظيره الفلسطيني، على ملعب «لوسيل» في قطر، ضمن ربع نهائي النسخة الـ 11.

ومدَّد التعادل 1ـ1 مواجهة المنتخبين إلى شوطين إضافيين، انتهى الأول منهما دون أهدافٍ، فيما شهِد الثاني تسجيل محمد كنو، لاعب الوسط، هدف الفوز لـ «الأخضر»، 2ـ1 في الدقيقة 115.

وهذه ثالث مباراةٍ للمنتخب السعودي في البطولة، التي يخوضها للمرة السابعة، لا تُحسَم في وقتها الأصلي.

وحصل المنتخبُ على المركز الثالث في مشاركته الأولى، 1985، إثر فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح، 3ـ1 بعد التعادل دون أهدافٍ في الأشواط الأربعة الأصلية والإضافية.

وتُوِّج السعوديون بلقب نسخة 2002 إثر إحراز محمد نور، لاعب الوسط، هدفًا ذهبيًّا، أمام المنتخب البحريني بعد مرور ست دقائق من الشوط الإضافي الأول، الذي فرضه التعادل سلبًا في الوقت الأصلي. ووقتها، كانت أي مباراةٍ، على مستوى العالم، تنتهي على الفور بمجرد إحراز أحد الفريقين هدفًا ذهبيًّا.

ويواجه المنتخب السعودي، الإثنين، الفائز من مباراة العراق والأردن، المقرَّرة الجمعة.