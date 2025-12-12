الفرسان السعوديون.. قفزة عالمية جديدة

سجّل عبد الله الشربتلي، وعبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز تقدمًا لافتًا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للفروسية «FEI» الصادر في ديسمبر الجاري، وذلك بفضل النتائج المميزة التي حققوها في البطولات المحلية والدولية، وآخرها جولات الرياض التي استضافها ميدان قفز السعودية.

وصعد الفارس عبد الله الشربتلي خمسة مراكز عن تصنيف شهر نوفمبر الماضي، ليحل في المركز «65» عالميًا برصيد «1767» نقطة بعد أن كان في المركز «70»، فيما تقدّم زميله عبد الرحمن الراجحي مركزين ليصل إلى المركز «75» عالميًا، ليحجز الاثنان مكانهما ضمن قائمة أفضل «100» فارس في العالم، التي يتصدرها الأمريكي كينت فارينجتون، يليه الأسكتلندي سكوت براش، ثم الألماني كريستيان كوكوك.

كما حقق الفارس رمزي الدهامي قفزة كبيرة بصعوده عشرة مراكز دفعة واحدة ليصل إلى المركز «128» عالميًا، بينما تقدّم خالد المبطي «22» مركزًا ليصل إلى المركز «133» بعد أن كان في المركز «155» الشهر الماضي.

وتعكس هذه القفزات في التصنيف التطور الفني والتكتيكي الذي يشهده أداء فرسان السعودية في رياضة قفز الحواجز، والدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد السعودي للفروسية في المشاركات المحلية والدولية.

يُذكر أن الفرسان السعوديين الأربعة يشاركون حاليًا في منافسات النسخة الخامسة من بطولة «قفز السعودية»، المنظمة على مدى أسبوعين في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بمشاركة نخبة فرسان العالم ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.