بنزيما: عقدي لا يشغلني.. والهلال يثبت قوة «روشن»

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم وقائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تركيزه على ما تبقّى من منافسات الموسم الجاري، دون الالتفات إلى نفاد عقده مع ناديه بعد 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى تطور دوري روشن السعودي وشعوره بالراحة للعب فيه.

وفي حوار أجرته معه صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس، قال بنزيما: «أشعر براحة كبيرة في الدوري السعودي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل. أنا في نهاية عقدي، لكنني أحب اللعبة، ومتحمس لممارستها كل يوم».

وتابع: «أركِّز على عملي، سواء كانت هذه آخر 6 أشهر لي أو مدَّدت، هناك من هم أفضل مني للحديث عن هذه الأمور. لدي نصف موسم في عقدي، وأركز على كرة القدم».

ولفت المهاجم العالمي إلى تطور مستوى «روشن» بسرعة، وتميّزه بالطابع البدني، مبينًا: «الكرة في السعودية متميزة على الصعيد البدني وتطوَّرت خلال المواسم الثلاثة الماضية، ونسق التطور سريع، وسيتحسن الدوري أكثر».

ودلَّل بالهلال على هذا التطور قائلًا: «في كأس العالم للأندية، الهلال تعادل مع ريال مدريد، وأقصى مانشستر سيتي، وهذا يؤكد أن اللعب هنا ليس سهلًا».

ومع ذلك، نوّه بحاجة «روشن» إلى مزيد من الوقت حتى يصل لمستوى الدوريات الأوروبية الكُبْرى، لكن المشوار، في رأيه، ليس ببعيد.

وأبان: «فارق المستوى بين الدوري هنا، وأوروبا ليس كبيرًا، لكن المسابقة لم تصل إليه بعد. حينما يلعب فريق أوروبي ضد آخر سعودي جيد، لن يفوز بخماسية نظيفة».

وأردف: «كرة القدم ليست بلايستيشن. مستوى حدة التدريبات ليس كما هو الحال في أوروبا، ولكن خطوة بخطوة، تصل إلى هناك. على سبيل المثال، لدينا مدرب أوروبي «سيرجيو كونسيساو» ونعمل معه كثيرًا من الناحية البدنية. مثل هذه الأمور، لم نكن نطبقها سابقًا».

وعبّر المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا عن استعداده للذهاب إلى كأس العالم، يونيو المقبل، في حال تلقى استدعاءً من مواطنه ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي.

وذكر: «من لا يرغب في اللعب بكأس العالم؟ سأكون كاذبًا إذا قلت لا للمنتخب الفرنسي حال استدعاني، فأنا شخص أحب اللعب، والتنافس».

ويقضي بنزيما موسمه الثالث مع الاتحاد الذي انضمّ إليه صيف 2023 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وحقق برفقة الفريق ثنائية الدوري وكأس الملك الموسم الماضي.