البارالمبية الآسيوية.. 14 ميدالية سعودية

رفعت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة «دبي 2025»، الرصيد السعودي من الميداليات إلى 14 ميدالية «2 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية»، الخميس.

وخطف البراء القرني لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 200م فئة «T54»، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك بالدورة، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

ونالت يارا الحارثي، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة دفع الجلة «F54»، بعد أن رمت لمسافة 4.41م.

وحقق فريق السعودية للسباحة، 3 ميداليات في منافسات الخميس، بفوز حسين الراشد بفضية سباق 100م حرة تصنيف «S5» عن فئة الشباب بزمن 1.36.24 دقيقة، وعبدالرحمن عسيري بفضية ذات السباق والفئة، عن فئة الناشئين بزمن 2.08.27 دقيقة، وإياد المالكي ببرونزية سباق 100م حرة تصنيف «S7» بزمن 1.45.67 دقيقة.

وفازت لاعبة فريق السعودية لكرة الطاولة، رناد الرحيلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات جلوس فردي الإناث.

وخطف فريق السعودية للبوتشيا، عددًا من بطاقات دور ربع النهائي، بتأهل رميساء الغامدي «BC3» إثر فوزها على منغوليا 7-0، وزميلها سعود السويد «BC1» بتغلبه على كوريا الجنوبية 5-1، وعبدالعزيز الزهراني «BC1» على كازاخستان 6-2.