كارينيو: اللاعب السعودي يفضّل الإجازات على المال

أوضح الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، أن اللاعب السعودي جيدٌ فنيًّا وبدنيًّا، عكسَ حاله تكتيكيًّا، مرجعًا إقبال الأندية في السعودية على التعاقد معه لمعرفتها بطبيعة تفكير لاعبيها، وطريقة تحفيزهم.

وخلال مقابلةٍ مع برنامج «Tirando Paredes» الذي تبثُّه إذاعة «Cavre Deportiva» الأوروجويانية، قال كارينيو، الخميس، بعد الحصة التدريبية الأولى لفريقه في الإمارات، مقر معسكر الإعداد الحالي: «اللاعبون في السعودية أقوياء من الناحيتين الفنية والبدنية، لكنهم ليسوا كذلك من الناحيتين الذهنية والتكتيكية، وكل يومٍ، يتعيَّن عليك تصحيح كثيرٍ من الجوانب التكتيكية».

ولفت المدرب، الذي حقق لقب الدوري مع النصر عام 2014، إلى ملاحظته تفضيل اللاعب السعودي مكافأته بإجازة بدلًا من منحه مبالغَ ماليةً.

وذكر: «اللاعب السعودي يُفضِّل يوم الإجازة على المكافأة المالية. حينما ينتصر الفريق في مباراةٍ مهمةٍ، يتوجَّب عليك إقرار يومَي إجازةٍ مباشرةً».

في سياقٍ آخر، تحدَّث كارينيو عن حالة منتخب بلاده، منتقدًا السياسة التدريبية المرهقة للأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب الأوروجواي، التي قد تؤدي إلى تدهور علاقته باللاعبين.

وبيَّن: «بيلسا شخصٌ صادقٌ، ويقول ما يعتقد، ويفعل ما يؤمن به، لكن فترات نجاحاته قصيرةٌ بسبب طلباته العالية. هو لا يجعل نفسه محبوبًا، بل يجب على لاعبيه تعلُّم كيف يحبونه».

وأضاف: «لا أحد سيهز مكانة بيلسا على الإطلاق. هو يتوقَّع أن يتأقلم اللاعبون على طريقته، وهذا المنتخب لا يملك اللاعب الذي يُعبِّر عمّا يفكِّر فيه بجرأةٍ مثل كافاني، وسواريز، وجودين. هؤلاء كانوا سيصارحونه، وسيحاولون إحداث تغييرٍ».

وأكمل: «مع أوسكار تاباريز، المدرب السابق، كانت الأمور أهدأ في المنتخب، ثم جاء بيلسا، وكسر كل هذا. هو يبدأ بدايةً جيدةً، لكنَّه يُهلك اللاعبين».

ويقع المنتخب الأوروجوياني في ثامن مجموعات كأس العالم 2026 برفقة نظرائه السعودي، والإسباني، والرأس أخضري.