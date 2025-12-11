77 ألفًا حضروا الفوز السعودي

شاهد أكثر من 77 ألف متفرج مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الفلسطيني، مساء الخميس من مدرجات ملعب «لوسيل» في قطر.

وانتهت المباراة بانتصار «الأخضر» 2ـ1، ضمن دور الثمانية من كأس العرب- «فيفا» 2025، وتأهله إلى نصف النهائي.

ورصد الملعب حضور 77 ألفًا و197 متفرجًا، معلنًا العدد على شاشته خلال الشوط الثاني، ومسجّلًا ثاني أكبر حضور جماهيري خلال البطولة، التي انطلقت في 1 ديسمبر الجاري.

واستقبل الملعب ذاته 78 ألفًا و131 متفرجًا خلال مباراة المنتخبين السعودي والمغربي، الإثنين ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية.

ويستضيف «لوسيل»، الذي يتسع لـ 88 ألفًا و966 شخصًا، المباراة النهائية الخميس المقبل.