مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. جائزتان سعوديتان وتكريم عالمي

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية الممثل العالمي أنتوني هوبكنز والمخرج الأمريكي دارن أرنوفسكي والممثل الإنجليزي إدريس إلبا والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل في حفل ختام دورته الخامسة التي أسدل الستار عليها، الخميس، في جدة.

وفاز الفيلم الياباني «أرض ضائعة» للمخرج أكيو فوجيموتو بجائزة «اليسر الذهبية» لأفضل فيلم طويل، كما حصل فيلم «اللي باقي منك» للمخرجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس على جائزة «اليسر الفضية»، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السعودي «هجرة» من إخراج شهد أمين.

ونال فيلم «نجوم الأمل والألم» للمخرج اللبناني سيريل عريس جائزة أفضل سيناريو، كما حصد الفيلم الصيني «أصوات الليل» للمخرج زانج زونجشين جائزة أفصل إسهام سينمائي.

وحصل السوري أمير فخر الدين على جائزة الإخراج عن فيلم «يونان» كما نال بطل الفيلم جورج خباز من لبنان جائزة أفضل ممثل، ونالت الكورية الجنوبية سيو سو-بين جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «عالم الحب» من إخراج يوون جا-اون.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز الفيلم الفلسطيني «مهدد بالانقراض» للمخرج سعيد زاغة بجائزة «اليُسر الذهبية»، وحصل فيلم «الأراضي الفارغة» للمخرج المصري كريم الدين الألفي على جائزة «اليُسر الفضية».

وذهبت جائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي بالمهرجان بتصويت الجمهور إلى «هجرة» للمخرجة شهد أمين، فيما ذهبت الجائزة لأفضل فيلم غير سعودي إلى «كولونيا» للمخرج المصري محمد صيام.

وحصل الفيلم الوثائقي «في-آي: في الحركة» من إخراج جوليت بينوش على جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي.

وقالت جمانا الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائية: «المهرجان الذي نظم هذا العام تحت شعار «في حب السينما» عرض 111 فيلما وبلغ عدد التذاكر المباعة 30 ألفًا، وهذه الأرقام تعكس تنامي المهرجان وتطوره».