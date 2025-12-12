بعد صعود الأخضر.. تأجيل الجولة العاشرة إلى فبراير

رحّلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مباريات عاشر جولات البطولة إلى الفترة من 22 وحتى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي بين 19 و21 ديسمبر الجاري، تماشيًا مع متغيّر صعود المنتخب الأول إلى نصف نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025»، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني، الخميس، ضمن دور الثمانية.

وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي عدّت الرابطة القرار «امتدادًا لتعميم صادر من الرابطة إلى الأندية بتاريخ 25 نوفمبر 2025م يفيدهم باحتمالية التأجيل في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب».

وأشارت إلى حرصها على «مواءمة جدول الدوري مع مشاركات المنتخب، إضافة إلى ضمان أفضل ظروف تنافسية للأندية المشاركة في الدوري. والالتزام الكامل بالتنسيق مع الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، بما يسهم في استمرارية الموسم بانسيابية عالية ويعزز من جودة المنافسة في دوري روشن السعودي».

وكان من المفترض انطلاق الجولة بعد 8 أيام، بمواجهة بين ضمك والأهلي، تليها مباراتا القادسية مع الاتفاق، والتعاون مع الهلال.

وفي اليوم التالي كان مقررًا لعب 3 مباريات أخرى «الشباب والرياض»، و«الفتح والأخدود»، و«الحزم والاتحاد»، ثم مثلها بتاريخ 21 من الشهر تجمع «الفيحاء ونيوم»، و«النجمة والنصر»، و«الخليج والخلود».

ويتصدر فريق النصر الأول لكرة القدم جدول ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 27 نقطة من 9 مباريات، ويأتي الهلال، غريمه التقليدي، خلفه بفارق 4 نقاط.