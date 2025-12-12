رينارد: دوري روشن قوي.. لكن فكروا في المنتخب

دعا الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التفكير في «الأخضر»، لافتًا إلى قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها عددٌ من لاعبيه على صعيد دوري «روشن».

وخلال مؤتمرٍ صحافي، الخميس، بعد الفوز 2ـ1 على منتخب فلسطين، وبلوغ نصف نهائي كأس العرب، صرَّح رينارد: «لا تنسى أننا لا نمتلك لاعبين يلعبون دقائقَ كثيرةً في الدوري».

وتابع، ردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» عن سبب صعوبة الفوز: «لهذا السبب لا يستطيعون العمل، لأنهم مجبورون على الجلوس على مقاعد البدلاء. علينا أن نغلق هذا الباب، وأنا عن نفسي لا أمتلك شيئًا لأغيّره»، وخاطب الصحافيين قائلًا: «لكنْ أنتم المسؤولون عن هذه الرسالة، وإيصالها، الدوري لدينا قوي، ومستواه يرتفع، لكنْ علينا التفكير في المنتخب».

وحول مجريات المباراة، علَّق المدرب: «الشوط الأول كان صعبًا، وكان علينا أن نُوجد عديدًا من الفرص، وأن نحتفظ بالكرة وقتًا أطول، لكنَّنا شيئًا فشيئًا استعدنا قوانا، وحاولنا، والشيء الأهم أننا تأهلنا"، مشدِّدًا على ضرورة تحسين الحالة الهجومية وتسريعها «لأن الاستحواذ وحده لن يجلب لنا الفوز».

وانتقد رينارد إلغاء المصري أمين عمر، حكم الساحة، ركلة جزاءٍ احتسبها لـ «الأخضر» في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وصرَّح: «التحكيم موجودٌ لحماية الجميع من الفريقين، لكنَّه أخفق في الركلة التي ألغاها»، فيما كشف عن إبلاغه اللاعبين قبل المباراة أنها ستكون صعبةً، موضحًا: «قلت لهم عليكم أن تَظهروا بشكلٍ يليق بكم، وأن يكون هدفنا الأساس التأهل».

وعبَّر الفرنسي عن سعادته بالوصول إلى نصف النهائي، وبارك للاعبين، مثنيًا على أداء منتخب فلسطين، فيما رأى أن روح المجموعة، بما في ذلك الاحتياطيون، أسهمت في التأهل.