في كأس العرب.. سالم يكتب رقمًا جديدًا

كتب سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سابقةً في مسيرته الدولية، التي بدأت قبل نحو 13 عامًا، بعدما قدّم إسهاماتٍ تهديفيةٍ في ثلاث مشاركات متتالية ضمن بطولةٍ.

وصنع الدوسري لزميله محمد كنو، لاعب الوسط، هدف الفوز 2ـ1 على المنتخب الفلسطيني، مساء الخميس في دور الثمانية من كأس العرب 2025 الجارية في قطر. وتأهل «الأخضر» بذلك إلى نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وصنع أفضل لاعب في آسيا هدفي انتصار المنتخب على نظيره العماني 2ـ1 في أولى جولات المجموعة الثانية من البطولة. وأمام جزر القمر، ضمن الجولة الثانية، صنع هدفين وأحرز هدفًا، ففاز «الصقور الخُضر» 3ـ1. وغاب الدوسري عن كامل دقائق مباراة المغرب، في ثالث وآخر جولة من المجموعة، بعد حسم التأهل إلى دور الثمانية.

وحصل النجم السعودي على ركلة جزاءٍ أمام فلسطين، حوّلها المهاجم فراس البريكان إلى هدف في الدقيقة 58. وقبل خمس دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني، أرسل كرة عرضية إلى كنو الذي استقبلها برأسه فهزّت الشباك معلنةً عن العبور إلى نصف النهائي.

وسبق للدوسري «34 عامًا» تقديم إسهامات تهديفية في ثلاث مشاركات متتالية مع المنتخب، لكن ليس في إطار بطولة، لتُحقِّقَ له ذلك كأس العرب 2025.