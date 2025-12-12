أمم إفريقيا.. صلاح ومرموش يقودان «الفراعنة»

اعتمد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وتنطلق منافسات البطولة 21 ديسمبر الجاري، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ولم تشهد قائمة مصر النهائية أي اختلافات عن القائمة المبدئية التي اختارها حسام حسن، حيث قرر الإبقاء على نفس العناصر.

وفيما يلي قائمة المنتخب المصري الملقب بـ «الفراعنة» كاملة حسبما جاءت عبر الحساب الرسمي للاتحاد المحلي على «إكس»: حراسة المرمى جاء فيها «محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي».

وضم خط الدفاع: «محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح»، وفي خط الوسط: «مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد «زيزو» - محمود حسن «تريزيجيه» - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح»،

وثلاثي المقدمة الهجومية : «مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل».

شرح الصورة:

حسام حسن مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ومحمد صلاح قائد الفريق (أرشيفية)