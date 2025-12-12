تاليسكا يحلق بهاتريك.. وليون يسترد الصدارة.. وروما ينتصر

استرد فريق أولمبيك ليون الفرنسي الأول لكرة القدم صدارة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز على ضيفه جو أهيد إيجلز الهولندي 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة الخميس.

وسجل أفونسو موريرا هدف التقدم لليون في الدقيقة الثالثة، وتعادل بعدها ميلان سميث لجو أهيد إيجلز في الدقيقة السادسة، قبل أن يعيد بافل سولك التقدم للفريق الفرنسي في الدقيقة 11.

واسترد ليون صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن ميتيلاند الدنماركي الذي فاز في وقت سابق على جينك البلجيكي، أما جو أهيد إيجلز فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع والعشرين.

كما فاز أستون فيلا الإنجليزي على مضيفه بازل السويسري ليصل هو الآخر للنقطة 15 في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وسجل إيفان جويساند ويوري تيليمانز هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 12 و53، بينما أحرز فالفيوس دانيليوك الهدف الوحيد للفريق السويسري الذي يحتل المركز السادس والعشرين برصيد 6 نقاط.

واكتسح فنربخشة التركي مضيفه النرويجي بران بنتيجة 4-0، حيث سجل كريم أكتوركوجلو الهدف الأول في الدقيقة 5 وأحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 36 و44 و65، بينما كان بران قد لعب بنقص عددي منذ الدقيقة 18 لطرد لاعبه إيفيند هيلاند.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر ليقjرب من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة للأدوار الإقصائية دون تصفية إضافية.

أما بران فيحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 8 نقاط.

ودك روما شباك مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بالفوز 3-0، حيث أحرز ليام سكيلز هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، بينما أضاف إيفان فيرجسون هدفين في الدقيقتين 36 و45، وكان الفريق الإسكتلندي قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة للوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق آرني إنجلز.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سيلتيك عند 7 نقاط في المركز الرابع والعشرين.