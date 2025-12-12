السبت.. الهند تستنسخ ميسي وعائلته

يكشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم عن مجسم يبلغ ارتفاعه 21 مترًا في مدينة كالكوتا الهندية، السبت، وذلك ضمن جولة تمتد ثلاثة أيام.

ويُعرض المجسم الحديدي، الذي يُجسّد ميسي رافعًا كأس العالم، في إطار ما يُعرف بجولة «الأعظم في التاريخ»، والتي تشمل أربع مدن هندية، مع تقارير تشير إلى احتمال عقد لقاء مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء.

وسيتم الكشف عن المجسم افتراضيًا دون حضور ميسي لأسباب أمنية، بحسب المنظمين، فيما أُنشئت في كالكوتا منطقة جماهيرية تحمل اسم «Hola Messi»، تتضمن نسخة بالحجم الطبيعي لميسي جالسًا على عرش، إضافة إلى مساحة أُعيد فيها تصميم منزله في ميامي، مع مجسمات تمثل أفراد عائلته.

ومن المقرر أن يلتقي ميسي خلال زيارته عددًا من الشخصيات، من بينهم نجم بوليوود شاروخان، وسوراف جانجولي قائد منتخب الهند السابق للكريكيت.

وقبيل وصوله، عبّر ميسي في بيان عن اعتزازه بزيارة الهند، مشيرًا إلى زيارته السابقة قبل 14 عامًا، ومؤكدًا شغف الجماهير الهندية بكرة القدم.

وبعد محطة كالكوتا سيخوض مباراة تجريبية قصيرة، يتوجه ميسي إلى مدن حيدر آباد ومومباي ونيودلهي، وفي حيدر آباد، سيحضر حفلًا موسيقيًا ينظم على شرفه، إلى جانب خوض مباراة تجريبية أخرى، فيما تُشير تقارير إلى احتمال لقائه رئيس الوزراء الهندي في العاصمة نيودلهي.

وكان ميسي فاز هذا الأسبوع بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثانية تواليًا، بعد قيادته فريق إنتر ميامي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتصدره قائمة الهدافين. ومن المنتظر أن يقود منتخب الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم خلال النسخة المقبلة، المقررة صيف العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.