ترقب ميسي

مشجعون في مدينة كالكوتا الهندية، الجمعة، يترقبون وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قبل تدشين مجسمه الحديدي رافعًا كأس العالم، في إطار ما يُعرف بجولة «الأعظم في التاريخ» (وكالات)