كونسيساو ينفذ 9 حصص.. ويدرس التمديد

يحدد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجمعة ، تمديد معسكر القطب الجداوي في دبي الإمارتية من عدمه عقب تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن نظير ارتباط المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن كونسيساو كثف التدريبات، صباح الجمعة، بعد تنفيذه تسع حصص في ستة أيام من المعسكر الجاري حاليًا في دبي.

واكتسح الاتحاد نظيره بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية» بسداسية نظيفة، الأربعاء، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة دبي الإماراتية، ضمن استعداداته في فترة التوقف.

ويمتد معسكر الفريق الاتحادي في دبي حتى 14 ديسمبر الجاري، ويتضمن مباراة تجريبية ثانية أمام جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى»، الأحد.

ويستعد الاتحاد إلى لقاء ناساف الأوزبكي 23 ديسمبر الجاري لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأجيل مواجهته أمام الحزم في الـ 20 من الشهر الجاري، ضمن الجولة العاشرة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري، أما على صعيد البطولة الآسيوية فإنه يأتي سابعًا بست نقاط.