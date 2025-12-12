رينارد.. نصف النهائي الثالث مع الأخضر

بلغ الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نصف النهائي الثالث مع الأخضر والخامس في مسيرته عقب تجاوز فلسطين 2ـ1، الخميس، في ربع نهائي كأس العرب الجارية في قطر.

وينتظر الأخضر في نصف النهائي الفائز من الأردن والعراق، الجمعة.

وظهر رينارد للمرة الأولى في نصف النهائي مع زامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2012، وحينها فاز في نصف النهائي على غانا 1ـ0.

وحين انتقل إلى تدريب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2015، فاز في نصف النهائي على الكونغو الديمقراطية 3ـ1.

وحضر رينارد مع الأخضر في كأس الخليج 2019، وفاز في نصف النهائي على قطر 1ـ0.

وفي كأس الخليج 2024 في الكويت خسر نصف النهائي أمام عُمان 1ـ2.

ويستعد رينارد للحضور الثالث مع الأخضر في نصف النهائي، الإثنين، ضمن بطولة كأس العرب الجارية في قطر، بانتظار الفائز من العراق والأردن.