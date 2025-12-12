الجزائر تتسلح بـ15 محترفا أمام الأبيض

يعتمد الجزائري مجيد بوقرة مدرب منتخب بلاده الرديف لكرة القدم على 15 محترفًا خارجيًا قبل مواجهته الجمعة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب الجارية في قطر.

وحسم المنتخب الجزائري حامل اللقب تأهله إلى ربع نهائي النسخة الجارية، بعد تصدره مجموعته التي ضمت العراق، البحرين، والسودان، إذ حصد 7 نقاط من خلال تحقيق الفوز على العراق والبحرين، والتعادل أمام السودان.

ويراهن مجيد بوقرة في قائمته أمام الأبيض الإماراتي على 8 لاعبين محليين إضافة إلى أسماء تنشط في الدوريات العربية والخليجية، والأوروبية بقيادة المهاجم إسلام سليماني، لاعب سي إف آر كلوج البلجيكي، ورفيق جويتان مهاجم إستوريل البرتغالي، وحسام الدين ميرازيق لاعب محج قلعة الداغستاني.

ويغيب عن قائمة المنتخب الجزائري الرديف معظم النجوم المحترفين في أوروبا، وأيضًا رياض محرز نجم الأهلي، بسبب مشاركة هؤلاء في نهائيات أمم إفريقيا.

وضمت قائمة منتخب الجزائر أكثر من لاعب محلي مثل: الحارس فريد شعال والمدافع خاسف نوفل محمد ثنائي شباب بلوزداد الجزائري، إضافة إلى هواري بوش مدافع شباب قسنطينة، وزكرياء الدراوي لاعب اتحاد الجزائر.

ويوجد في القائمة أيضًا رضا حلايمية مدافع مولودية الجزائر، وأشرف عبادة مدافع أولمبي الشلف، إضافة إلى محمد حديد ورضا بن شاعة ثنائي شبيبة القبائل.

وتضم قائمة الجزائر أسماءً تنشط خليجيًا على غرار عبد القادر بدران لاعب ضمك، سفيان بن دبكة لاعب وسط الفتح، ياسين بنزية لاعب الفيحاء، وأمير سعيود لاعب الحزم.

ويضم الفريق أيضًا يوسف عطال مدافع السد القطري، وعادل بولبينة نجم الدحيل، وياسين براهيمي لاعب الغرافة، ورضوان بركان لاعب الوكرة، وآدم وناس لاعب السيلية، إضافة إلى فيكتور لكحل لاعب القادسية الكويتي، ومحمد أمين توجاي مدافع الترجي التونسي.

يذكر أن لاعبًا واحدًا فقط من قائمة منتخب الجزائر في كأس العرب ينشط في الدوري الكندي، وهو يسلي ريان، حارس مرمى هاليفاكس واندررز، الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية بالتشكيلة الأساسية مع بلاده حتى الآن.