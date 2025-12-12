رينارد يقسم الأخضر.. ويوجه رسالة

قسم الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكره القدم، لاعبيه إلى مجموعتين تدريبيتين، الجمعة، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب الجارية في قطر، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وانتصر المنتخب السعودي، الخميس، أمام نظيره الفلسطيني، على ملعب «لوسيل» في قطر، ضمن ربع نهائي النسخة الـ 11 بنتيجة 2ـ1.

وبيّن المصدر ذاته أن رينارد طلب من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فلسطين إجراء تدريبات استرجاعية بمقر الفندق، فيما نفذت المجموعة البديلة تمارين على ملاعب إسباير عصر الجمعة.

من جهته، عقد رينارد اجتماعًا ظهر الجمعة مع لاعبي المنتخب السعودي طالبهم ببذل مجهود أكبر في المباراة المقبلة، بغض النظر عن الفريق، الذي سيقابله الأخضر.