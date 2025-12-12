العراق والأردن.. المواجهة 57 في قطر

يدخل منتخب العراق الأول لكرة القدم مباراته المباشرة 57 مع الأردن، الجمعة، ملعب المدينة التعليمية، الجمعة، ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب الجارية في قطر.

وبحسب إحصاءات موقع الاتحاد الأردني، تقابل المنتخبان في 56 مباراة رسمية وتجريبية منذ أول مواجهة جمعتهما عام 1964.

ويتفوق المنتخب العراقي بـ 31 انتصارًا، مقابل 11 فوزًا لنظيره الأردني، فيما انتهت 14 مواجهة بالتعادل.

وشهدت هذه المواجهات حضورًا تنافسيًا واسعًا في البطولات الرسمية، بواقع 47 مباراة رسمية، إلى جانب تسع مباريات تجريبية.

وسبق أن التقى المنتخبان في ثلاث مناسبات ضمن بطولة كأس العرب، وابتسمت جميعها لمصلحة المنتخب العراقي، إذ فاز 3ـ1 في نسخة 1964، ثم 2ـ1 في 1966، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا بنتيجة 3ـ0 في نصف نهائي 1988.

وسجل تاريخ المواجهات أكبر نتيجة لمصلحة المنتخب العراقي عندما فاز على الأردن 7ـ1 في مباراة تجريبية عام 1982، فيما حقق «النشامى» أكبر انتصار له بنتيجة 4ـ1 خلال مباراة تجريبية لعبت 2010.

وامتدت لقاءات المنتخبين إلى بطولات متعددة، أبرزها تصفيات كأس العالم، وكأس آسيا، وبطولة اتحاد غرب آسيا، إضافة إلى تصفيات الألعاب الأولمبية، والألعاب العربية.

يذكر أن الفائز من مواجهة العراق والأردن سيلاقي المنتخب السعودي، الإثنين، في نصف النهائي على ملعب البيت.