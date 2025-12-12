الإمارات والجزائر.. المواجهة الرسمية الأولى

يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ونظيره الجزائري في ربع نهائي كأس العرب، الجمعة، على ملعب البيت في أول مواجهة رسمية تجمع الطرفين تاريخيًا.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، التقى المنتخبان في خمس مباريات تجريبية سابقة، شهدت فوز الجزائر في مناسبتين، مقابل فوز واحد للإمارات، وتعادلين.

وكانت أول مباراة جمعت الفريقين 24 نوفمبر 1988، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وفي العام نفسه انتصر المنتخب الإماراتي على الجزائر بهدفين دون رد، وفي 1993 عادت المواجهات بين المنتخبين، وفي اللقاء الثالث تعادلوا سلبًا، وبعد 16 عامًا التقيا مجددًا وفاز المنتخب الجزائري بهدف دون رد، وآخر مواجهة جمعتهما عام 2010 انتهت لمصلحة الجزائر بهدف دون رد.

ويقود المباراة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطناه محمد الخلف وأحمد الرويلي، إلى جانب خوان كالديرون حكمًا رابعًا، فيما يتولى ألين تشابمن مهمة حكم تقنية الفيديو، بمساعدة السعودي عبد الله الشهري.

يذكر أن الفائز من الإمارات والجزائر يلاقي المنتخب المغربي، الإثنين، على ملعب خليفة الدولي في نصف نهائي المسابقة.