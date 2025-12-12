اتحاد السيارات.. ابن سُليم يفوز بولاية ثانية

فاز الإماراتي محمد بن سُليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بولاية ثانية مدتها أربعة أعوام بالتزكية، الجمعة، بعدما تعذر على منافسيه المحتملين الترشح.

وكان الإماراتي بن سُليم «64 عامًا» وهو سائق راليات سابق، المرشح الوحيد الذي تم تقديمه في الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات في طشقند بأوزبكستان.

وقال في بيان: «شكرًا لجميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات على تصويتهم بأعداد كبيرة، ووضع ثقتهم بي مرة أخرى».

ويجب على كل مرشح تسمية شخص واحد من جميع المناطق العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، لكن لم يظهر على القائمة الرسمية سوى شخص واحد من أمريكا الجنوبية، وهي البرازيلية فابيانا إكليستون، المتزوجة من بيرني، الرئيس السابق لفورمولا 1، وهي ضمن فريق ابن سُليم.

وصرح الاتحاد الدولي للسيارات أن الانتخابات أُجريت بما يتماشى مع نظامه الأساسي «من خلال عملية تصويت قوية وشفافة، تعكس الأسس الديمقراطية للاتحاد والصوت الجماعي لأعضائه العالميين».