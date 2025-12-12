الرئيسية / الصورة .. قصة

حضور أجنبي

2025.12.12 | 04:03 pm
شهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، خلال نسخته العاشرة، الجمعة، حضورًا أجنبيًا لمشاهدة الأشواط والفئات. تصوير: سعد الدوسري حضور أجنبي

حضور أجنبي

حضور أجنبي

حضور أجنبي

حضور أجنبي

حضور أجنبي

حضور أجنبي