يورتشيتش: مواجهة فلامنجو الأهم في تاريخنا

أكد الكراوتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، أنه سيخوض «أهم مباراة في تاريخه»، عندما يلتقي مع فلامنجو البرازيلي، السبت، في الدور قبل النهائي من كأس إنتركونتيننتال على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وتأهل بيراميدز إلى الدور قبل النهائي من النسخة الثانية للبطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي المكسيكي، ثم التتويج بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي.

في المقابل، حجز فلامنجو مقعده بعد تخطي عقبة كروز أزول المكسيكي.

وسيواجه الفائز من مباراة السبت باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في النهائي المقرر الأربعاء المقبل.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحافي: « نعم، مباراة السبت الأهم في تاريخنا. هناك طموح كبير داخل هذا النادي، فقد جئنا إلى هنا لهدف واحد هو تحقيق الألقاب والنجاح. أنا فخور للغاية بما حققه الفريق حتى الآن».

وأضاف: «يجب أن نتحدث دائمًا عن دور اللاعبين، فالأمر لا يتعلق بالمدرب فقط. أنا فخور بهم أيضًا».

ويأمل بيراميدز في إضافة لقب جديد إلى سجله تحت قيادة يورتشيتش «56 عامًا»، بعدما نجح الفريق في التتويج سابقًا بدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقية، وكأس مصر، وكأس إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي.

وأوضح المدرب الكرواتي أنه يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مؤكدًا أن تركيز لاعبيه ينصب بالكامل على مباراة السبت، وليس على مواجهة باريس سان جيرمان.

وأضاف: «لا ننظر للأمور بهذه الطريقة، تركيزنا منصب بالكامل على مواجهة فلامنجو السبت، ولا نفكر في مباراة باريس أو النهائي في الوقت الحالي. بالتأكيد نرغب في خوض المباراة النهائية، لكن الأولوية الآن هي الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة».