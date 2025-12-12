«هوبال» يحصد جائزة «فاصلة»

فاز فيلم «هوبال» للمخرج عبد العزيز الشلاحي بجائزة «فاصلة» في عامها الثاني، من بين 13 فيلمًا.

وتشكلت لجنة التحكيم من نخبة من النقاد السينمائيين وهم: أحمد شوقي، الناقد السينمائي ورئيس الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي»، والدكتور محمد البشير، المشرف على لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء وعضو مؤسس بجمعية الأفلام، بالإضافة إلى الناقد السينمائي السعودي فراس الماضي والناقد والكاتب السينمائي السعودي فهد الأسطا.

وتنافس 13 فيلمًا سعوديًا، على الجائزة هي.. «هجرة، المجهولة، القيد، قشموع، سوار، فخر السويدي، إسعاف، شباب البومب 2، تشويش، هوبال، ليل نهار، صيفي، الزرفة»، حيث استوفت جميعها شروط الجائزة وهي أن يكون ضمن فئة الفيلم الروائي الطويل بمدة تتجاوز 60 دقيقة، وأن يكون مخرج الفيلم أو شركة الإنتاج الرئيسية فيه سعودية، وأن يكون قد تم عرضه في السعودية، أو على المنصات الرقمية خلال الفترة من 1 ديسمبر 2024 إلى موعد لا يتجاوز 31 نوفمبر 2025 كحد أقصى.