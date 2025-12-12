«اعذريني» يفتتح عروض «كتاب جدة»

يشهد معرض جدة للكتاب هذا العام مبادرة ثقافية هي الأولى من نوعها على مستوى معارض الكتب في السعودية، تتمثل في تقديم عروض سينمائية خاصة للأفلام المحلية، بالتعاون بين هيئتي «الأدب والنشر والترجمة» و«الأفلام».

وقدّم المعرض الخميس أول عروضه السينمائية بفيلم «اعذريني»، الفائز أخيرًا بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل فيلم درامي في مهرجان Global Film Festival Awards بمدينة لوس أنجليس.

ويواصل معرض جدة للكتاب تقديم برنامج ثقافي شامل يضم أكثر من «170» فعالية، تتنوع بين الندوات والجلسات الحوارية والمحاضرات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى ورش عمل في مجالات معرفية وثقافية مختلفة، يشارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين.

ويستقبل المعرض زوّاره في مقرّه بساحة «جدة سوبر دوم» يوميًا على مدى عشرة أيام من الـ 12:00 ظهرًا حتى الـ 12:00 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة يبدأ استقبال الجمهور من الـ 02:00 ظهرًا.