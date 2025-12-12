«Expedition 33» تفوز بلعبة العام

حققت لعبة Clair Obscur: Expedition 33 نجاحًا باهرًا خلال حفل جوائز الألعاب «The Game Awards 2025»، الجمعة، إذ فازت بجميع الفئات التي رشحت لها باستثناء فئتين، بما في ذلك الجائزة الرئيسة وهي لعبة العام.

وتفوقت اللعبة على مجموعة من أبرز العناوين مثل Death Stranding 2: On the Beach وDonkey Kong Bananza وHades 2 وHollow Knight: Silksong وKingdom Come: Deliverance 2.

وتسلم المخرج جيوم بروش الجائزة التي تؤكد مكانة Clair Obscur: Expedition 33 كواحدة من أبرز ألعاب RPG لعام 2025.