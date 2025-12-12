أمم إفريقيا.. 5 وجوه جديدة تقود نيجيريا

أعلن إريك شيل، مدرب المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، قائمة مكونة من 28 لاعبًا استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي شهدت انضمام خمسة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة دوليًا إلى جانب عدة اختيارات مفاجئة وذلك عقب إقصاء الفريق من تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وتضم تشكيلة نيجيريا لبطولة هذا الشهر المقررة في المغرب نجمين سبق لهما الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، وهما أديمولا لوكمان وفيكتور أوسيمين، لكنها تشمل أيضًا خمسة لاعبين لم يسبق لهم اللعب دوليًا وهم الظهير الأيمن رايان أليبيوسو، ولاعبو خط الوسط إبنيزر أكينسانميرو، وتوشوكوو نانادي، وعثمان محمد، إضافة إلى المهاجم سليم فاجو لاوال.

واستدعى شيل أيضًا المهاجم بول أونواتشو الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري التركي الموسم الجاري برصيد 11 هدفًا مع طرابزون سبور، وكان آخر ظهور لمهاجم ساوثامبتون السابق مع منتخب نيجيريا قبل 18 شهرًا.

وتراهن نيجيريا أيضًا على جاهزية الحارس الأساسي ستانلي نوابيلي، الذي يعاني من إصابتين في الكاحل واليد ولم يلعب منذ خروج نيجيريا من تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وقال مدرب ناديه بجنوب إفريقيا «إنه لا يعتقد أن نوابيلي سيكون جاهزًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق في 21 ديسمبر الجاري».

ويتعين على نيجيريا أن تلعب دون قلب الدفاع الأساسي بنيامين فريدريكس والظهير الأيمن أولا أينا، اللذين تعرضا للإصابة، بينما أعلن القائد وليام تروست إيكونج اعتزاله اللعب الدولي بعد تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

أما المفاجأة فكانت استبعاد تولو أروكوداري مهاجم ولفرهامبتون واندرارز.

ويفتتح منتخب نيجيريا مشواره في المجموعة الثالثة، 23 ديسمبر، بمواجهة تنزانيا في فاس، ثم يواجه تونس بعد أربعة أيام وأوغندا في 30 ديسمبر.