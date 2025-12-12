NBA.. كليبرز يستمر في نزيف النقاط

استمرت معاناة فريق لوس أنجليس كليبرز الأول لكرة السلة بخسارته الصعبة أمام مضيفه هيوستن روكتس 113ـ115، فيما حقّق دنفر ناجتس فوزًا سهلًا على ساكرامنتو كينجز 136ـ105، الجمعة، ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين.

وعلى الرغم من فرض نجم كليبرز جيمس هاردن التعادل قبل 37 ثانية من نهاية اللقاء، نجح روكتس في حسم انتصاره على أرضه، بعد هجمة صاخبة في الثواني الأخيرة، حيث سجّل أمين تومسون ثنائية من تحت السلة إثر أكثر من متابعة.

وكان التركي ألبيرين سينجون أفضل مسجّل لروكتس بـ 22 نقطة و15 متابعة، فيما أضاف تومسون 29 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وجباري سميث جونيور 18 نقطة.

ومن جانب كليبرز، كان الكرواتي إيفيكا زوباك، لاعب الارتكاز، أفضل مسجّل بـ 33 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف كواي لينارد 24 نقطة وتسع متابعات.

ويحتل كليبرز المركز الرابع عشر في ترتيب المنطقة الغربية بستة انتصارات و19 هزيمة، في حين عزّز روكتس موقعه في المركز الثالث بـ 16 انتصارًا و6 هزائم مباشرة خلف ناجتس «18ـ6» الفائز بسهولة على كينجز 136ـ103.

وبعد خمسة انتصارات متتالية، سقط بوسطن سلتيكس على يد باكس في ميلووكي 101ـ116.

جاء فوز باكس على الرغم من غياب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، نجمه الأبرز، بسبب إصابة في ربلة الساق، لكن كايل كوزما فرض نفسه مسجلًا 31 نقطة للفريق الفائز، كما أحرز زميله كيفن بورتر جونيور ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» مع 18 نقطة وعشر متابعات و13 تمريرة حاسمة، وأضاف بوبي بورتيس جونيور 27 نقطة بعد دخوله من مقاعد الاحتياط.

ورفع باكس رصيده إلى 11 انتصارًا و15 هزيمة في المركز العاشر ضمن المنطقة الشرقية، فيما تجمّد رصيد سلتيكس عند 15 انتصارًا مقابل عشر هزائم في المركز الثالث.