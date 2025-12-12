اجتماع يحدد مصير صلاح

أوضح الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم،أنه لا يوجد سبب يجعله يرغب في رحيل محمد صلاح، مع عزمه على عقد اجتماع منفرد مع قائد منتخب مصر، الجمعة، الذي سيحدد إمكانية مشاركة المهاجم ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وسعى المدرب الهولندي إلى تهدئة التكهنات حول مستقبل صلاح، بعدما وجه اللاعب انتقادات لاذعة للنادي في تصريحات نارية بعد التعادل 3ـ3 مع ليدز يونايتد مطلع هذا الأسبوع، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الموسم الماضي، الذي فاز فيه باللقب.

واستُبعد صلاح «33 عامًا» من تشكيلة الفريق التي سافرت إلى إيطاليا، وفازت 1ـ0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأضاف سلوت في تصريحاته للصحافيين، الجمعة: «سأجري محادثة مع صلاح، وستحدد نتيجتها كيف ستكون الأمور غدًا».

وعندما سُئل عمّا إذا كان يريد بقاء صلاح في النادي، قال سلوت: «ليس لدي أي أسباب تجعلني لا أرغب في بقائه».

وعند سؤاله عن وضع صلاح، رفض سلوت تقديم أي ضمانات.

وقال: «أعتقد أن المرة المقبلة التي أتحدث فيها عن صلاح يجب أن تكون معه وليس هنا.. يمكنكم الاستمرار في المحاولة، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنني قوله حول هذا الموضوع.. بعد مباراة سندرلاند كان هناك الكثير من المناقشات مع ممثليه، وبيني وبينه». وأكد سلوت أن قرار استبعاد صلاح من رحلة ميلانو جاء من النادي.

وأضاف: «أنا على تواصل دائم معهما، ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، ومايكل إدواردز، المدير التنفيذي لكرة القدم، لكن عندما يتعلق الأمر باختيار التشكيلة أو الفريق فإنهما يتركان القرار لي».

وتابع: «هذا لا يعني أنني لا أتحدث معهما، وخاصة مع ريتشارد، وليس مايكل.. قرار إشراك لاعب أو ضمه للتشكيلة يعود لي وحدي».

وعانى صلاح، الذي يُطلق عليه لقب «الملك المصري»، من تذبذب مستواه هذا الموسم بعد موسم استثنائي في 2024ـ2025، ومن المقرر أن يغادر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، الإثنين، وسيترك ليفربول في محاولة لتمديد سلسلة من أربع مباريات دون خسارة في جميع المسابقات، مع محاولة لتهدئة الاضطرابات خارج الملعب.

ويبقى مصير عودته إلى أنفيلد بعد ذلك غامضًا، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن الأندية السعودية تحاول ضمه، وأن صلاح يلمح إلى أن فترته مع ليفربول قد تقترب من نهايتها.