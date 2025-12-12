«الألماني» يبرئ نفسه من تذاكر المونديال

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لا علاقة له بارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة، مبينًا أن الأمر بيد الاتحاد الدولي «فيفا».

وقال أندرياس ريتيج، المدير الإداري بالاتحاد الألماني، الجمعة: «إن بطولة كأس العالم ستجرى في مكان بعيد جدًا عن ألمانيا وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا وتكاليف سفر باهظة، مؤكدًا أن ذلك سبب آخر لرغبة الاتحاد في توفير تذاكر بأسعار أقل للجماهير».

وسيكون على الجماهير الألمانية الراغبة في حضور مباريات فريقها بكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، من خلال حصة التذاكر المحددة للاتحاد الألماني في كل مباراة والبالغة 8 %، دفع مبلغ 180 دولارًا على الأقل لحضور المباراة الأولى في دور المجموعات أمام كوراساو 14 يونيو المقبل في هيوستن.

وستكون أرخص تذكرة في المباراة الثانية أمام كوت ديفوار في تورنتو بـ190 يورو، فيما ستتكلف الجماهير مبلغ 230 يورو من أجل حضور مباراة الإكوادور في شرق روثرفورد، في آخر مباريات دور المجموعات.

ونشر الاتحاد الألماني قائمة أسعار التذاكر، الخميس، حيث بلغ سعر أرخص تذكرة للمباراة النهائية في شرق روثرفورد مبلغ 3580 يورو.

وسوف يكون على المشجع الألماني الذي يرغب في حضور جميع مباريات فريقه وكذلك المباراة النهائية، دفع مبلغ لا يقل عن 5975 يورو.

وقال ريتيج: «أسعار تذاكر المباريات يحددها «فيفا» فقط والاتحاد الألماني لا يملك أي تأثير عليها، لم يتم إبلاغنا بالأسعار سوى قبل ساعات قليلة من بدء عملية التقديم».

وأوضح ريتيج أن الاتحاد الألماني سيبذل قصارى جهده لدعم الجماهير في أماكن إجراء المباريات بالبطولة.