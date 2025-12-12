السبت.. مجتمع «وصل» ينظم أمسية الاتصال الرياضي

ينظّم مجتمع «وصل»، النادي المهني غير الربحي المعتمد في منصة «هاوي» التابعة لبرنامج جودة الحياة، السبت، أمسية حوارية بعنوان «الأثر الاتصالي للأحداث الرياضية»، وذلك في مطل وجهة خزام NHC شمال الرياض.

وتأتي الأمسية في ظل ما يشهده القطاع الرياضي في السعودية من توسّع ملحوظ ونمو متسارع في حجم الفعاليات المصاحبة والأنشطة المرتبطة بها خلال الأعوام الأخيرة.

وتشارك في الجلسة الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، مدير عام التسويق بوزارة الرياضة، إلى جانب الدكتور ماجد الدسيماني المشرف العام على المركز الإعلامي في شركة القدية للاستثمار، والدكتور مقبل بن جديع الرئيس التنفيذي لشركة FG SPORTS، فيما تولّى إدارة الحوار فيصل عطاء، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمجتمع «وصل».

وسيتناول المتحدثون خلال الجلسة عددًا من المحاور المرتبطة بالعلاقة بين الاتصال والفعاليات الرياضية، شملت التسويق الرياضي، وصناعة الصورة الوطنية، وبناء السردية الوطنية للفعاليات الكبرى، ودور الشراكات والرعايات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاتصالية للبطولات، إضافة إلى تجربة الجمهور بوصفها عنصرًا استراتيجيًا في تشكيل الانطباع العام.

وتناقش الجلسة إدارة الاتصال المؤسسي للبطولات متعددة الجهات، وتكامل المشاريع المستقبلية مع الفعاليات الرياضية العالمية، وتصميم التجارب الجماهيرية وتحويلها إلى قيمة اتصالية، إلى جانب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل التفاعل وقياس الأثر الاتصالي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن مبادرة «لقاء وصل» التي تُعقد دوريًا بمشاركة مختصين وخبراء، بهدف مناقشة القضايا الراهنة والممارسات المهنية المتقدمة في مجالات الاتصال والإعلام، وتعزيز التواصل المعرفي بين العاملين في القطاع، وبناء روابط مهنية تسهم في دعم الممارسات الاتصالية داخل الجهات، عبر لقاءات نوعية تجمع بين التطبيق العملي وتبادل المعرفة في بيئة مهنية تفاعلية.