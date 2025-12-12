أغان.. سيرك وألعاب نارية.. «حفل القادسية» ينطلق السبت

يطلق نادي القادسية، السبت، النسخة الثانية من «حفل القادسية»، على مدى يومين في كورنيش الخبر، ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكًا بلاتينيًا، في واحدة من أبرز الفعاليات المجتمعية والترفيهية في المنطقة الشرقية.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية التي تحمل شعار «الخَبر في الخُبر» امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، وترسيخًا لهوية القادسية كنادٍ مجتمعي وثقافي إلى جانب حضوره الرياضي.

ويقدّم الحفل هذا العام باقة متنوعة من التجارب التفاعلية التي تجمع العائلات والشباب في مساحة واحدة، من خلال سلسلة فعاليات تشمل: عروضًا موسيقية حية، عرض السيرك الأسطوري، عروضًا مائية وجوية ضخمة تجمع بين الألعاب النارية وعروض «الدرون» المضيئة، إضافة إلى حفلات غنائية يحييها الفنانون: دحوم الطلاسي، داليا مبارك، وخديجة معاذ.

وأكد النادي أن تنظيم الحفل تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز دوره المجتمعي، مشيرًا إلى أن مشاركته في موسم الخبر تعكس التزامه ببناء تجربة متكاملة تُشعر أهالي الخبر بأن القادسية نادٍ منهم ولهم، وأن انطلاقته الحقيقية تبدأ من المجتمع وتكبر بدعم جماهير الخبر والشرقية.

واختتم النادي بالتأكيد على أن «حفل القادسية» لا يُعد مجرد فعالية ترفيهية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ علاقة النادي بجمهوره، وتعزيز حضوره كجزء حي من نسيج مدينة الخبر وهويتها الاجتماعية.