الخليج يخسر تجربة بني ياس

خسر فريق الخليج الأول لكرة القدم، مباراته التجريبية الأولى أمام بني ياس الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة العين، عصر الجمعة، خلال المعسكر الإعدادي استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

واعتمد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس على تدوير اللاعبين المتاحين في قائمة المعسكر، وأشرك عددًا من العناصر الشابة بهدف تقييم جاهزيتهم والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبل التجريبية الثانية.

وشهدت المباراة حضور رئيس النادي المهندس أحمد خريدة، إلى جانب الجهاز الإداري للفريق الدكتور صادق آل هويدي ومحمد كحل وعلي شيبان، وذلك لمتابعة الفريق ودعمه خلال المرحلة الإعدادية.

ويعاود الفريق السبت التمارين الاستشفائية واللياقية لاستعادة الحالة البدنية، على أن يبدأ بعدها التحضير لمواجهة الشارقة الإماراتي الأحد المقبل.