الأردني يتخطى العراق ويطير إلى الأخضر

كسر المنتخب الأردني الأول لكرة القدم الهيمنة الكاملة لنظيره العراقي على سجل مواجهاتهما المباشرة في كأس العرب، وهزمه بهدف دون رد، مساء الجمعة، على ملعب المدينة التعليمية في الريان ضمن ربع نهائي البطولة، ليطيح به خارج منافساتها ويضرب موعدًا مع الأخضر في دور الأربعة.

وسجّل هدف المباراة الوحيد المهاجم علي علوان في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها الحكم النرويجي إسبن إسكوس بعد مراجعتها على شاشة تقنية «VAR».

وقبل هذه المباراة، تواجه المنتخبان 3 مرات على صعيد كأس العرب، وخرج العراق من كل منها منتصرًا.

وفاز «أسود الرافدين» بالمواجهة الأولى 3ـ1 في الجولة الأخيرة من نسخة 1964 التي جرت بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

وحسموا الثانية بنتيجة 2ـ1 في دوري المجموعتين من نسخة 1966.

وفي الثالثة، التي جرت ضمن الدور نصف النهائي من نسخة 1988، فازوا بثلاثية نظيفة.

وبعد الهزائم الثلاث، استطاع «النشامى» إسقاط العراقيين وبلغوا نصف نهائي البطولة الذي يجمعهم بالمنتخب السعودي، الإثنين المقبل، على ملعب البيت في الخور.

وجدد الأردنيون تفوقهم على العراق للمرة الأولى منذ فوزهم بمواجهة المنتخبين 3ـ2، في 29 يناير 2024، لحساب ثمن نهائي النسخة الماضية من كأس آسيا.

وعقب ذلك الانتصار، تواجها مرتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وتعادلا من دون أهداف ذهابًا على أرض العراق، وفاز «أسود الرافدين» إيابًا في عمّان بهدف لسجاد جاسم.