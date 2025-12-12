بقيادة الطريس.. طاقم تحكيم سعودي في طريقه إلى المونديال

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقمَ حكامٍ سعوديًّا ضمن الحكام العشرة من القارة الآسيوية المرشَّحين لقيادة مبارياتٍ في كأس العالم 2026، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يتكوَّن طاقم الحكام السعودي من خالد الطريس، ومساعدَيه محمد العبكري، وعبد الرحيم الشمري، وسيتم الاختيار النهائي لسبعة طواقمَ في فبراير المقبل، بينما سيكون الثلاثة الآخرون ضمن طواقم الاحتياط.

ونال الطريس «38 عامًا»، المصنَّف ضمن حكام النخبة في قارة آسيا، الشارة الدولية عام 2016، ويحفل سجله بمبارياتٍ محليةٍ ودوليةٍ مهمةٍ، أبرزها بطولة كأس العالم للشباب 2025 التي اختُتمت أخيرًا في تشيلي، وقاد خلالها ثلاث مبارياتٍ بواقع اثنتين في دور المجموعات، وواحدةٍ بثمن النهائي، وشارك في هذا المحفل العالمي بطاقمٍ، ضمَّ مساعدَيه العبكري والشمري، المرشَّحَين معه لمونديال 2026.

وإضافةً إلى مونديال الشباب، أدار الطريس تسع مواجهاتٍ محلية وقارية في الموسم الجاري، هي أربعُ مبارياتٍ على صعيد منافسات دوري روشن السعودي، واثنتان في دوري أبطال آسيا للنخبة، وواحدةٌ في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها بكأس السوبر السعودي، إضافةً إلى مواجهةٍ دوليةٍ تجريبيةٍ بين البحرين وقطر، سبتمبر الماضي.

وفي حال اختير الطريس وطاقمه ضمن الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، ستعود الصافرة السعودية إلى المونديال بعد غيابها عن آخر ثلاث نسخٍ، وتحديدًا منذ نسخة 2010 في جنوب إفريقيا التي شهدت مشاركة خليل جلال.