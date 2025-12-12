غضروف الركبة يهدد الأردن بخسارة النعيمات

تعرَّض يزن النعيمات، مهاجم المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، لإصابةٍ على مستوى غضروف الركبة، حسبَ تقاريرَ صحافيةٍ في بلاده، خلال مباراة «النشامى» مع العراق، مساء الجمعة، لحساب ربع نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وسقط النعيمات أرضًا بعد التواء ركبته دون أي تدخُّلٍ أثناء محاولته المرور من دفاع العراق خلال المباراة التي انتهت بفوز الأردن 1ـ0.

وغادر المهاجم الملعب لتلقي الإسعاف، وعاد بركبةٍ مضمَّدةٍ محاولًا التحامل على إصابته، لكنَّه سقط مجدَّدًا، وغادر هذه المرة دون عودةٍ عبر تبديلٍ اضطراري، ودخل زميله عودة الفاخوري، الجناح الواعد، عوضًا عنه في الدقيقة 15.

ولم يعلن اتحاد بلاده لكرة القدم رسميًّا عن تشخيص الإصابة، الذي يُحدَّد عادةً بعد فحوصاتٍ سريريةٍ متقدمةٍ، لكنَّ صحيفة «الرأي» الأردنية، أفادت بتضرُّر الغضروف.

وشارك النعيمات، البالغ من العمر 26 عامًا، مع زملائه في مشهد الاحتفالات بعد نهاية المباراة على ملعب المدينة التعليمية، وكان يحرِّك ركبته المضمَّدة بتحفُّظٍ.

وإذا صحَّ التشخيص، فسيغيب مهاجم العربي القطري لفترةٍ عن الملاعب، ولن يشارك بطبيعة الحال أمام المنتخب السعودي، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب.