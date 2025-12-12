دورينا في عيون العرب

يواجه مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد في كل مؤتمر صحافي هنا في الدوحة خلال البطولة العربية سؤالًا من وسائل الإعلام العربية عن تأثير عدم مشاركة اللاعبين السعوديين بالدوري.



هذه الأسئلة لا توجه للمدرب من وسائل الإعلام السعودية، بل العربية، التي أصبحت تعرف وتهتم بالكثير من التفاصيل في دورينا الذي يزداد تأثيرًا واهمية موسم بعد موسم في العالم العربي ليرسخ مكانته كواحد من أهم الدوريات على مستوى المنطقة والعالم.



يسأل الكثير من العرب عن الدوري السعودي وبعض التفاصيل ويدركون جيدًا القضايا التي تطرح من وسائل الإعلام السعودية حول الدعم والتخصيص والتنافسية والتحكيم، وغيرها من الأمور التي تتعلق في دورينا.



أعتقد أننا الآن بحاجة إلى مشاهدة نجوم عرب أكثر في دورينا، مثل النجم المصري محمد صلاح، والنجم الأردني موسى تعمري، وغيرهم من النجوم القادرين على إضافة جودة فنية عالية، وتسويق قوي على المستوى العربي، وهو أحد أهم الأسواق التي يجب علينا العمل عليها، وتعزيز قوة الدوري بها.



ربما الجماهير تحب جلب النجوم والأسماء الرنانة، ولكن ربما هذه الأسماء لا تخلق شيئًا تسويقيًا ومستدامًا للدوري، مما يقلل الفرص التي تعزز إيرادات الدوري، وتعزيز إيرادات الدوري التجارية مهم جدًا لتحقيق الاستدامة التي يبحث عنها الجميع في قطاع كرة القدم.