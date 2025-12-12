ثلاثية الفتح تجهّز الاتفاق

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم المواجهة التجريبية التي جمعته بالفتح 3ـ2 على ملعب الأخير، الجمعة، ضمن تحضيراتهما لاستئناف دوري روشن السعودي، المتوقِّف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

وتقدَّم الفتح بالهدف الأول عبر توكو إيكامبي عند الدقيقة 19، وعزَّز مراد باتنا النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاءٍ «35».

وفي الشوط الثاني، نجح الاتفاق في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عبر عبد الله مادو عند الدقيقة 47، وعادلَ أحمد كوكا النتيجة «52»، وأضاف فينالدوم الثالث «60».

ويستعد الاتفاق لمواجهة الرياض، 25 ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بينما يستضيف الفتح نظيره الأهلي في اليوم التالي.