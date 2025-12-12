كلام ويكند

* بطولة كأس العرب السابقة والحالية، أخذت مكانة جيدة في مخيلة الجمهور العربي، لم تكن في مثل هذه الصورة في السابق، انتظام توقيت البطولة، والحضور الجماهيري الكبير، والنقل التلفزيوني الممتاز، ومشاركة معظم المنتخبات باللاعبين الأساسيين أعطى لها قوة ومتابعة، ورغبة عند الجماهير بفوز منتخباتها. المباراة المقبلة صعبة، لكن الأخضر قادر على تجاوزها والوصول للنهائي، الفوز بالبطولة مطلب، والجمهور السعودي انتظر طويلًا، لا يكفي الظهور بمستويات جيدة في البطولات، ولا تميز اللاعبين في الدوري، والتأهل لكأس العالم اعتدنا عليه، باختصار.. الجمهور يريد الكأس ولا شيئًا آخر.

* أستراليا منعت كل من هم دون الـ16 عامًا من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، المسؤولون ذكروا أسبابًا كثيرة، وأعتقد أن المنع مجرد بداية انطلقت من أستراليا، وسيطبق في دول كثيرة، ولن أتفاجأ في المستقبل إذا قُننت السوشال ميديا على الكبار، وحددوا لهم ساعات استخدام معينة، لأن ما يضر الصغار يضر الكبار أيضًا. أتوقع أن زمنًا سيأتي تكتب فيه التحذيرات لاستخدام السوشال ميديا مثلما تكتب على علب السجائر، تحذير: السوشال ميديا تسبب التشتت الذهني، وضياع الوقت بلا معنى، والمقارنة الخاطئة، والتدخل في شؤون لا تعنيك!

* أتمنى لو وُجدت دراسات عن فوارق سلوك البشر بين الصيف والشتاء، في مستويات التفكير والنشاط والصبر والشاعرية، ما زلت مقتنعًا أن للطقس تأثيرًا مباشرًا على تفكير وسلوك الناس، وأن الكثير من القرارات الخاطئة والعاطفية اتخذت بتأثير من الطقس، حتى كلمات الأغاني تأثرت، الأخوين رحباني، غنت لهم فيروز «قديش كان فيه ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتي الدني ويحملوا شمسية وأنا بأيام الصحو ما حدى نطرني!»، طلال مداح غنى «يا طفلة تحت المطر»، ومحمد عبده غنى «في الجو غيم»، وشاديه غنت «قولوا لعيش الشمس ما تحماشي.. لحسن حبيب القلب صابح ماشي». قيل إن أكثر الوعود تُؤخذ من الشخص الذي يمر في حالة سعادة شديدة، وأنا أضيف: وفي الطقس اللطيف.